Eliminar pluris abriría puerta a abusos: Valladares

La eventual eliminación de las diputaciones plurinominales, podría romper los contrapesos en el Congreso y abrir la puerta a abusos de poder, advirtió el diputado federal del PVEM, Juan Carlos Valladares Eichelmann, al referirse a la reforma electoral que presentará la presidenta de la República.

"Lo que tenemos que buscar siempre es que los poderes sean equilibrados, porque si no puede haber abuso de poder", sostuvo el legislador, quien reconoció que los cambios en discusión representarían un giro "muy importante", incluso "drástico" para la democracia del país.

Aunque consideró positivo que quienes aspiren a un cargo salgan a territorio y sean votados directamente por la ciudadanía, señaló que las posiciones plurinominales cumplen una función de contrapeso, especialmente para los partidos pequeños que no alcanzan mayorías. Su eliminación, dijo, los colocaría en desventaja frente a fuerzas con mayor estructura y voto duro.

Debate sobre financiamiento público y recursos para campañas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el debate también está el financiamiento público y los recursos para campañas. Valladares admitió que existen excesos y privilegios que deben revisarse. "Estoy de acuerdo en los excesos que hay en las campañas, en el gasto", afirmó, aunque insistió en que cualquier ajuste debe preservar la competitividad y evitar que el poder se concentre en un solo bloque político.

El legislador adelantó que su bancada analizará la iniciativa a detalle la próxima semana y previó una discusión marcada por "jaloneo" y desgaste mediático. Dijo que fijará una postura personal más precisa una vez que conozcan el contenido final de la propuesta que será sometida a votación.