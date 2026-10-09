Empresarias enfrentan retos de desigualdad

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La tramitología para la formalización de los negocios, también arroja desigualdades entre hombres y mujeres para fundar empresas, aseguró Mónica Leticia Rivera Vélez, presidenta local de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME).

Aseguró que los tiempos de apertura de negocios son variables, depende de la preparación para que comiencen sus actividades, también influye el cómo está la empresaria situada con el proyecto que está emprendiendo, pero el organismo empresarial da un año para que ellas se puedan formalizar.

Explicó que esa tramitología obliga a trabajar para que las mujeres se animen a generar sus propios canales de trabajo para abrir sus empresas.

Dijo que su organismo empresarial solo trabaja con mujeres que tomaron la determinación de meterse a la formalidad. Aseguró que hay un porcentaje mínimo que pudiera llegar a 10 por ciento de mujeres que está en la informalidad y principalmente se enfoca en el sector terciario.

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