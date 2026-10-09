logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Empresarias enfrentan retos de desigualdad

Por Martín Rodríguez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Empresarias enfrentan retos de desigualdad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La tramitología para la formalización de los negocios, también arroja desigualdades entre hombres y mujeres para fundar empresas, aseguró Mónica Leticia Rivera Vélez, presidenta local de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME). 

      Aseguró que los tiempos de apertura de negocios son variables, depende de la preparación para que comiencen sus actividades, también influye el cómo está la empresaria situada con el proyecto que está emprendiendo, pero el organismo empresarial da un año para que ellas se puedan formalizar.

      Explicó que esa tramitología obliga a trabajar para que las mujeres se animen a generar sus propios canales de trabajo para abrir sus empresas.

      Dijo que su organismo empresarial solo trabaja con mujeres que tomaron la determinación de meterse a la formalidad. Aseguró que hay un porcentaje mínimo que pudiera llegar a 10 por ciento de mujeres que está en la informalidad y principalmente se enfoca en el sector terciario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP
        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        El contingente partió de Plaza Sendero y avanzó por carretera 57 hacia distribuidor vial Benito Juárez.

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño
        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        SLP

        Pulso Online

        Afirma que acatará resoluciones judiciales; la Abogacía General defiende sus documentos en el litigio.

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media
        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        SLP

        Rubén Pacheco

        La reproducción de las langostas y la dificultad de acceso complican el control de la plaga.

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT
        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        Estarían en la Zona Industrial, la TTP y el parque Tangamanga II: Martínez Acosta