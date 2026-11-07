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Empresarios proponen agenda para 30 años

Por Martín Rodríguez

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Empresarios proponen agenda para 30 años
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      Luego de la reunión que sostuvieron con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Desarrollo Económico Mario García Valdez y los exsecretarios, Jesús Salvador González Martínez y Juan Carlos Valladares Eichelmann, el empresario miembro del Consejo Consultivo Potosí, Félix Bocard Meraz, propuso al mandatario generar una agenda para tres décadas, de manera que no se detengan los proyectos, el desarrollo de infraestructura, las acciones para atraer inversión y por lo tanto, la generación de empleo y el desarrollo de la industria y el comercio.

      A la reunión fueron convocados también el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez y el secretario de Seguridad Pública Jesús Juárez Hernández.

      Después de la reunión que los empresarios sostuvieron con autoridades estatales en el salón del Club de Golf La Loma, el empresario y ex presidente de cámaras empresariales, aseguró que los 5 años del actual gobierno, se han caracterizado por la generación de más infraestructura, sobre todo en materia de conectividad carretera, con independencia de que otras decisiones han fortalecido a la industria desde las raíces. 

      Citó como ejemplo, el sector educativo, al que se refirió con la construcción de 545 planteles de diferentes niveles en todo 

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      el estado. 

      Sin embargo, advirtió que San Luis Potosí, requiere de administraciones de gobierno que continúen con los proyectos para que no se pierda la racha de generación de infraestructura, por lo que aseguró que a partir del 26 de septiembre de 2027, al inicio de la nueva administración, las autoridades que vengan hagan lo que resulte necesario para continuar generando infraestructura y propiciar condiciones de desarrollo y solución de problemas. 

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