Empresas de comunicación serán revisadas por la STPS
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Las empresas de comunicación en San Luis Potosí, podrían quedar bajo revisión de las autoridades laborales. El Congreso del Estado, recibió un exhorto para solicitar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y estatal, realizar inspecciones a los medios de comunicación y verificar que cumplan con la legislación laboral en materia de seguridad social y prestaciones para periodistas.
El Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Sara Rocha Medina y turnado a comisiones para su análisis, busca que las autoridades revisen si las empresas garantizan a periodistas estabilidad laboral, acceso a la seguridad social y prestaciones conforme a la ley. La legisladora argumentó que asegurar condiciones de trabajo dignas y el respeto a los derechos humanos del gremio es indispensable para su desarrollo profesional y social.
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