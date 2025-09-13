Empresas en SLP deben diferenciarse por buenos salarios: Aderiac

En San Luis Potosí, las empresas deben comenzar a diferenciarse no solo por la calidad de sus productos o el trato hacia sus clientes, sino también por ofrecer salarios justos y competitivos a sus trabajadores, afirmó Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano A.C. (Aderiac).

El representante empresarial subrayó que, en un estado donde la competencia laboral es cada vez más fuerte, debido a la llegada de nuevas inversiones, las compañías tienen la obligación de garantizar ambientes laborales seguros, condiciones de bienestar y, sobre todo, remuneraciones acordes al mercado.

"Las empresas se tienen que empezar a distinguir por también, además de tratar bien a sus empleados, además de generar ambientes seguros y de bienestar, hay que pagar bien", puntualizó.

Aguilar Ordaz explicó que desde Aderiac se acompaña a las compañías afiliadas con información sobre presupuestos salariales, negociaciones sindicales y ajustes para empleados de confianza, con el propósito de que tomen decisiones adecuadas en sus proyecciones financieras.

Agregó que San Luis Potosí comienza a perfilarse como una de las entidades donde se ofrecen mejores salarios, aunque reconoció la existencia de compañías que han tenido que reorganizarse o aplicar recortes. Sin embargo, enfatizó que el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores no es opcional.

"Un buen empresario tiene ya metido en el presupuesto eso, porque es sí o sí, se tiene que cumplir con esos derechos", expresó.

Finalmente, destacó que garantizar salarios competitivos no solo fortalece la fidelidad de los trabajadores hacia sus empresas, sino que también contribuye a disminuir la rotación y, en consecuencia, a consolidar la productividad y competitividad de la entidad.