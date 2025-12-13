En 2026, nuevo hospital para Ciudad Valles: Gómez Ordaz
Para el próximo año, mediante el esquema federalizado del IMSS-Bienestar, en el estado de San Luis Potosí comenzará la construcción de un hospital en el municipio huasteco de Ciudad Valles.
Así lo anunció Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien describió que el nosocomio gubernamental será financiado con recursos federales.
La funcionaria estatal refirió que, de acuerdo con la información divulgada por el Organismo Público Descentralizado (OPD), en la actualidad el personal técnico lleva a cabo la selección del predio.
"Yo creo que eso es un gran avance, porque el hospital (General de Ciudad Valles) lo requiere y la población lo necesita", comentó Gómez Ordaz.
