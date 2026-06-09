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En 2027 inicia fabricación de iX3 de BMW

Por Martín Rodríguez

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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En 2027 inicia fabricación de iX3 de BMW
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      Será en el primer trimestre de 2027 cuando inicie la producción en serie del automóvil iX3 (Neue Klasse), aunque por ahora ya comenzó de manera masiva la elaboración a nivel mundial, de prototipos para la fabricación de la batería de alto voltaje.

      La producción del vehículo eléctrico cumple con la expectativa de aprovechar la capacidad instalada para presentar al mercado un vehículo totalmente ensamblado y listo para usarse, cada dos minutos, sea de gasolina o eléctrico.

      Por ahora produce el Serie 3, el Serie 2 Coupé y el Serie M, todos de gasolina, y se agregará el cuarto modelo en los primeros meses de 2027, con la apertura de las líneas de ensamble del iX3.

      Klaus Von Moltke, CEO de BMW Group, informó que la producción del vehículo ya se encuentra segura y también los canales de exportación tanto al mercado estadounidense como a otros puntos del continente. 

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      En el caso de las baterías de alto voltaje, dijo que los procesos y la tecnología se encuentran completamente listos, incluso con los planes "a", "b" y "c" para el abastecimiento del litio, ya sea del mercado interno mexicano o de cualquier otro origen.

      Explicó que a lo largo del periodo de generación de la nueva planta de ensamble de vehículos y de la planta de construcción de baterías de alto voltaje, BMW se ha reinventado de manera constante y agrega en tiempo real los cambios tecnológicos que incluyen el aprovechamiento de los prompts de la Inteligencia Artificial para facilitar el trabajo de los empleados de la planta.

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