En 54%, ocupación hotelera en la capital por Fenapo: AMHM

La Feria Nacional Potosina (FENAPO) en su edición 2025 ha tenido un impacto positivo en la ocupación hotelera de San Luis Potosí, beneficiando tanto a los hoteles ubicados en el centro de la ciudad como a los situados en las zonas poniente y oriente, cercanas al recinto ferial.

Según Iván Chávez Sandoval, titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) de San Luis Potosí, la mayoría de los hoteleros han registrado un incremento en la ocupación durante el desarrollo de la feria.

De acuerdo con el líder empresarial, en comparación con el año 2024, este verano se observa un crecimiento aproximado del 4 o 5 por ciento, un porcentaje que, aunque modesto, representa un beneficio significativo para la economía local.

Añadió que el aumento en la ocupación se da a pesar de factores externos como los aranceles que afectan a la ciudad, que normalmente podrían reducir la afluencia turística.

Sin embargo, la combinación de la FENAPO 2025 con otras actividades turísticas ha permitido mantener un nivel de ocupación superior a la media anual.

Actualmente, se estima que la ocupación hotelera se encuentra hasta en un 54 por ciento, lo que está por encima de lo esperado para esta temporada.

Chávez Sandoval explicó que estas cifras reflejan no solo el impacto de la feria en la llegada de turistas de esparcimiento, sino también el equilibrio logrado frente a la contracción del turismo de negocios que visita la capital potosina.