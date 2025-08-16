Módulo de SSPC ofrece varias actividades y trámites en Fenapo 2025

El stand de seguridad de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 ofrece una gran variedad de actividades lúdicas para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, desde un recorrido virtual por la Academia de Seguridad hasta conocer más acerca de temas de prevención del delito.

Como parte de las acciones en materia de prevención que promueve el gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) diseñaron actividades enfocadas a la prevención del maltrato animal, interacción con el agrupamiento canino K9 y conocer cómo funciona el C5i2.

También las y los asistentes pueden realizar un recorrido en la Academia de Seguridad gracias a lentes de realidad virtual, lo que los sumergirá en una experiencia como si fueran las y los alumnos, mientras que niñas y niños pueden disfrutar de juegos interactivos en la torre de videovigilancia, así como el jenga y, todos los viernes, se disfruta de una función de teatro sobre la prevención del maltrato animal.

Las personas adultas podrán acudir los lunes de feria a una consulta médica, los martes y jueves, se brinda un curso de defensa personal y los viernes podrán tramitar a bajo costo su carta de antecedentes no penales por lo que las dependencias de seguridad invitaron a las y los potosinos a disfrutar y aprovechar los servicios que se ofrecen en la FENAPO 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí