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En alianza opositora, De los Santos Anaya buscaría la alcaldía

El empresario sostuvo una reunión con personajes del ámbito político para externar sus aspiraciones

Por Martín Rodríguez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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En alianza opositora, De los Santos Anaya buscaría la alcaldía
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      En reunión con personas de la vida política y empresarial, Marcelo de los Santos Anaya, confirmó su 

      aspiración a competir por la alcaldía de la capital, a través de una alianza opositora.

       En la reunión estuvieron presentes, el expresidente estatal del PAN y coordinador parlamentario del mismo partido en la legislatura de hace 4 años, Antonio Herrán Cabrera y representantes panistas, el aspirante a la candidatura únicamente confirmó que le interesa participar en un proceso de elección de candidato a la Presidencia Municipal, considero que es necesario hacer alianzas con otros partidos para la contienda de 2027.

      A su juicio, la forma de organización para el año próximo tiene que incluir ciudadanos, pero también cuadrar alianzas con partidos políticos y considero que hay diferentes opciones que pudieran incluso unir a la oposición en un bloque fuerte.

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      Dijo que por ejemplo, podría pensarse en los partidos políticos de reciente creación, tales como SomosMX, Movimiento 

      Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional.

      La elección de quien resulte candidato a la alcaldía de la capital se dará a través de una encuesta que aplicará una empresa encuestadora, pero propuso una encuesta espejo para que lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, básicamente diga 

      lo que es.

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