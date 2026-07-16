En alianza opositora, De los Santos Anaya buscaría la alcaldía

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En reunión con personas de la vida política y empresarial, Marcelo de los Santos Anaya, confirmó su

aspiración a competir por la alcaldía de la capital, a través de una alianza opositora.

En la reunión estuvieron presentes, el expresidente estatal del PAN y coordinador parlamentario del mismo partido en la legislatura de hace 4 años, Antonio Herrán Cabrera y representantes panistas, el aspirante a la candidatura únicamente confirmó que le interesa participar en un proceso de elección de candidato a la Presidencia Municipal, considero que es necesario hacer alianzas con otros partidos para la contienda de 2027.

A su juicio, la forma de organización para el año próximo tiene que incluir ciudadanos, pero también cuadrar alianzas con partidos políticos y considero que hay diferentes opciones que pudieran incluso unir a la oposición en un bloque fuerte.

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Dijo que por ejemplo, podría pensarse en los partidos políticos de reciente creación, tales como SomosMX, Movimiento

Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional.

La elección de quien resulte candidato a la alcaldía de la capital se dará a través de una encuesta que aplicará una empresa encuestadora, pero propuso una encuesta espejo para que lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, básicamente diga

lo que es.