En dos meses, GCE acumula 55 quejas de DH

En poco más de dos meses del 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 33 expedientes de queja abiertos por hechos atribuidos a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

Si bien el organismo autónomo no especificó el motivo de las inconformidades, se presume que la mayoría corresponden a abusos policiales o uso excesivo de la fuerza durante detenciones.

Homicidio en operativo de Guardia Civil Estatal en Matehuala

La instancia agregó que uno de los 33 expedientes corresponde al homicidio de dos personas en el municipio de Matehuala durante un operativo, en cuya intervención los oficiales habrían confundido a las víctimas con integrantes de la delincuencia.

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La CEDH refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encuentran en tiempo de dar respuesta y entregar un informe pormenorizado de lo suscitado.

Denuncias recientes por abuso policial en Salinas de Hidalgo

Algunos de las denuncias de abuso policiaco recientes, se remontan al pasado 16 de febrero cuando supuestamente siete guardias estatales ingresaron de manera violenta y rompieron cerraduras de muebles, maltrataron a quienes se encontraban en el interior y a la hija del dueño, le robaron el teléfono celular.

Posteriormente, el 10 de marzo un hombre de 65 años y sus dos hijos denunciaron ante la Fiscalía a elementos de la corporación estatal por presuntamente allanar su domicilio, golpearlos y amenazarlos de muerte en el municipio de Salinas de Hidalgo.

Del total de asuntos abiertos en el 2025 en contra de policías que atendió la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 25% se logró judicializar.

El año pasado la Fiscalía Especializada abrió 80 carpetas de investigación por delitos atribuidos a oficiales municipales y de la GCE, de los cuales 20 se lograron judicializarse y detener a los agentes policiacos.