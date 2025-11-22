logo pulso
SLP

En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo

Por Flor Martínez

Noviembre 22, 2025 02:34 p.m.
A
En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, los Servicios de Salud del Estado llevarán a cabo una jornada de vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19 en la plaza de Soledad y la Plaza de Armas en la capital potosina.

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo durante esta época: menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades o alguna enfermedad crónica degenerativa.

Por parte del Ayuntamiento de Soledad, culminó la primera etapa de la campaña de vacunación el pasado jueves 20 de noviembre en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, con un total de mil 87 dosis aplicadas, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Médico Municipal.

El departamento informó que la mayor respuesta se registró en la cabecera municipal, particularmente en los puntos instalados en la Unidad Administrativa Municipal y la Presidencia.

El gobierno municipal informó que el próximo 6 y 7 de diciembre en el jardín Hidalgo se establecerá un módulo de vacunación, en espera de que se tenga buena respuesta de la población, en una segunda etapa.

Arranca campaña de vacunación

Contra influenza, neumococo y Covid

SLP

Flor Martínez

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo

