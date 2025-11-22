En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, los Servicios de Salud del Estado llevarán a cabo una jornada de vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19 en la plaza de Soledad y la Plaza de Armas en la capital potosina.

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo durante esta época: menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades o alguna enfermedad crónica degenerativa.

Por parte del Ayuntamiento de Soledad, culminó la primera etapa de la campaña de vacunación el pasado jueves 20 de noviembre en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, con un total de mil 87 dosis aplicadas, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Médico Municipal.

El departamento informó que la mayor respuesta se registró en la cabecera municipal, particularmente en los puntos instalados en la Unidad Administrativa Municipal y la Presidencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno municipal informó que el próximo 6 y 7 de diciembre en el jardín Hidalgo se establecerá un módulo de vacunación, en espera de que se tenga buena respuesta de la población, en una segunda etapa.