logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca campaña de vacunación

Contra influenza, neumococo y Covid

Por Jesús Vázquez

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca campaña de vacunación

Matehuala.- La jurisdicción Sanitaria número II puso en marcha la campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, exhortan a la población a vacunarse y a cubrirse bien por los fuertes fríos que se están presentando y evitar que sufran enfermedades respiratorias. 

En esta temporada de frío invitan a la población a vacunarse, actualmente se ofrece una campaña de vacunación contra la influenza, neumococo y Covid 19, las vacunas se pueden aplicar a todas las personas, aunque no sean derechohabientes de instituciones de salud, pueden acudir a los centros de salud, puestos fijos y semifijos y módulos de vacunación que están instalados en plazas.

Se invita a la población a vacunarse contra la influenza, sobre todo a los grupos de riegos que son niñas y niños de seis meses a cuatro años de edad, personas de 60 años y más, personal de salud, embarazadas y personas de 5 a 59 años de edad con enfermedades de riesgo, pues en esta temporada de frío suelen presentarse muchos casos de influenza y hay que evitar estas enfermedades. 

Dentro de esta campaña invitan a la población a no auto medicarse si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria, lo recomendable es acudir a una unidad médica, para protegerse y evitar que si es un problema de gravedad no se deje pasar, sobre todo hay que cuidar a niños y adultos mayores que son quienes más suelen enfermares en esta temporada invernal, en el caso de los menores, evitar levarlos a la escuela si están enfermos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Elegirán a reina de la Justo Sierra
Elegirán a reina de la Justo Sierra

Elegirán a reina de la Justo Sierra

SLP

Carmen Hernández

Jornalero, atacado por enjambre de abejas
Jornalero, atacado por enjambre de abejas

Jornalero, atacado por enjambre de abejas

SLP

Carmen Hernández

Le provocaron severas lesiones; fue trasladado al Centro de Salud

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano
Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

SLP

Redacción

Reclaman obra que no terminaron de Codesol

Atiende PC dos incendios por día
Atiende PC dos incendios por día

Atiende PC dos incendios por día

SLP

Redacción