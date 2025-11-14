Arranca campaña de vacunación

Matehuala.- La jurisdicción Sanitaria número II puso en marcha la campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026, exhortan a la población a vacunarse y a cubrirse bien por los fuertes fríos que se están presentando y evitar que sufran enfermedades respiratorias.

En esta temporada de frío invitan a la población a vacunarse, actualmente se ofrece una campaña de vacunación contra la influenza, neumococo y Covid 19, las vacunas se pueden aplicar a todas las personas, aunque no sean derechohabientes de instituciones de salud, pueden acudir a los centros de salud, puestos fijos y semifijos y módulos de vacunación que están instalados en plazas.

Se invita a la población a vacunarse contra la influenza, sobre todo a los grupos de riegos que son niñas y niños de seis meses a cuatro años de edad, personas de 60 años y más, personal de salud, embarazadas y personas de 5 a 59 años de edad con enfermedades de riesgo, pues en esta temporada de frío suelen presentarse muchos casos de influenza y hay que evitar estas enfermedades.

Dentro de esta campaña invitan a la población a no auto medicarse si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria, lo recomendable es acudir a una unidad médica, para protegerse y evitar que si es un problema de gravedad no se deje pasar, sobre todo hay que cuidar a niños y adultos mayores que son quienes más suelen enfermares en esta temporada invernal, en el caso de los menores, evitar levarlos a la escuela si están enfermos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí