En Pozos corregirán las claves catastrales

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El Ayuntamiento de Villa de Pozos podrá bloquear temporal o definitivamente claves catastrales cuando detecte terrenos con registros duplicados, traslapes o conflictos judiciales, además de aplicar multas a propietarios que no inscriban sus inmuebles o proporcionen información falsa a la autoridad.

Estas disposiciones forman parte del nuevo Reglamento de Catastro Municipal, publicado en octubre de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, que establece reglas para identificar, registrar y supervisar los terrenos del municipio, tanto en zonas habitacionales como industriales y ejidales.

El ordenamiento también establece que cada inmueble deberá contar con una clave catastral única de 31 dígitos. Además, para realizar inspecciones, avalúos y certificaciones de medidas y colindancias, se solicitarán planos topográficos georreferenciados en terrenos irregulares o con superficies mayores a mil metros cuadrados. Las multas estarán calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), aunque el documento contempla distintos supuestos de incumplimiento.

Para organizar los registros, Catastro incorporará un Sistema de Información Geográfica, expedientes electrónicos y plataformas digitales para realizar trámites. Estas herramientas permitirán identificar la ubicación y características de cada propiedad, así como compartir información con la Tesorería Municipal para el cobro del Impuesto Predial.

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La Dirección de Catastro tendrá hasta 90 días hábiles para instalar el Consejo Técnico Catastral Municipal y elaborar sus manuales de operación, mientras que la modernización de las plataformas digitales se realizará en un plazo máximo de dos años. Las tablas de valores de suelo y construcción actuales seguirán vigentes durante 2027 y las nuevas disposiciones metodológicas se aplicarían a partir de 2028.