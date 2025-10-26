logo pulso
En San Luis hacen falta 44 años para tener casa

Es el tiempo que deben ahorrar potosinos para adquirirla: estudio

Por Jaime Hernández

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
En San Luis hacen falta 44 años para tener casa

En San Luis Potosí, con el ingreso promedio vigente en la entidad, una persona que desearía comprar una vivienda, también de un costo promedio, tardaría 44 años en reunir la cantidad requerida, reveló un estudio realizado por la consultora Política Colectiva (PC).

El documento “Una herramienta fiscal para financiar nuestro derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad” analiza el impacto de los impuestos inmobiliarios cobrados por estados y municipios en el acceso a la vivienda de la población.

En el caso de los ayuntamientos, estudia al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y en el de los estados, el Impuesto Cedular por enajenación de Inmuebles, cobrados por la alcaldía capitalina y el gobierno estatal, respectivamente.

El documento señala que, contrario a lo que se cree, el tributo municipal más importante no es el predial, sino el ISAI. En el caso de la capital, representó entre 2021 y 2023, el 13 por ciento de la recaudación total, ubicándose el municipio potosino en el séptimo lugar nacional en ese rubro.

De hecho, San Luis capital es uno de los 5 municipios de todo el país en el que la recaudación del ISAI superó al del predial en ese trienio,

Por otra parte, el estudio revela que este año San Luis proyectó recaudar 149.6 millones de pesos a través del impuesto cedular, que tiene una tasa de 3%.

Destaca a la entidad porque el impuesto se aplica sólo a personas físicas y no a las morales, por lo que sugirió que para ampliar la recaudación, las entidades deben extender a éstas últimas su base tributaria.

Sobre el tiempo en que tomaría a un ciudadano comprar una vivienda, el estudio asienta que “este derecho se ha vuelto cada vez más inaccesible para la mayoría de personas jóvenes, en especial las menos privilegiadas.”

Entre 2005 y 2023, detectó, el costo de la vivienda ha crecido 230%, lo que genera una brecha creciente entre el costo de la vivienda y la capacidad económica de la ciudadanía.

Tomando en cuenta los costos de vivienda y el ingreso promedio en los estados, el estudio calcula la cantidad de tiempo necesaria para adquirir una casa. El rango fue de 24 a 71 años, quedando San Luis en la parte media, con 44 años.

