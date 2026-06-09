Enrique Galindo arranca la nueva UBR Maravillas
El Presidente Municipal puso en marcha la construcción de un nuevo edificio
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Este lunes, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dieron banderazo de arranque a la construcción de la nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, con la que el Gobierno de la Capital y el Sistema Municipal DIF fortalecen la atención en salud, rehabilitación e inclusión para las familias potosinas.
La obra modernizará y duplicará el número de servicios especializados que actualmente otorga cada mes a entre mil y mil 200 personas usuarias, a través de más de 10 mil atenciones.
Durante el inicio de los trabajos, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, destacó que este proyecto representa una nueva etapa en el crecimiento de los servicios que se brindan en la UBR Maravillas, con espacios más amplios, modernos y funcionales para responder a la creciente demanda de atención especializada. "Esta obra permitirá que más personas accedan a servicios especializados de calidad con la atención humana que merecen. Queremos que esta UBR sea un segundo hogar para cada una de las personas que acuden, un lugar seguro, accesible y digno para las familias potosinas", expresó.
El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos resaltó que con estas obras, la UBR Maravillas tendrá mayor tamaño, equipo y especialistas con más presupuesto para cambiar la vida de las personas usuarias.
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Reveló que ésta es la prioridad más importante para atender a niños, niñas y adolescentes, así como a personas que necesitan de mayor atención y cuidados. "Aquí están los 44 millones de pesos obtenidos con la subasta de predios, para hacer este sueño realidad", puntualizó. También agradeció al Cabildo por su apoyo, así como a la CMIC, y a las usuarias y usuarios de esta UBR; además se comprometió a no descuidar la ciudad, al contrario, se redoblarán e iniciarán más obras en beneficio de las y los potosinos.
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