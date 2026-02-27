Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?

De manera amplia, el presidente del Clúster Médico, Manuel Galván, explica las alzas que los medicamentos de patente y especializados, han sufrido en los últimos cuatro años.

El análisis realizado se encuentra enmarcado en un lapso con datos principales de 2018 a 2024 por análisis de gasto de hogares, precios y tasas interanuales 2024, que incluyen datos del INEGI y reportes de prensa.

En el listado de grupos de medicamentos que subieron más y porcentaje documentado, los medicamentos para hipertensión y presión arterial experimentaron un incremento de 242.3 por ciento en aumento real en gasto de hogares, 2018 a 2024.

Para el caso de los medicamentos para diabetes, el incremento alcanza 261 por ciento en aumento real en gasto de hogares, de 2018 a 2024. En medicamentos para dolores de cabeza y fiebre de venta común, el incremento llega a 333 por ciento en proporción de aumento real en gasto de hogares.

Por lo que se refiere a los antibióticos, el aumento es de 37.1 por ciento de aumento real en gasto de hogares.

Para el caso de los medicamentos conocidos como antiinflamatorios (AINEs), hay tasas interanuales de 7 por ciento y subieron más que la inflación interanual general ese mes.

En el mismo listado, los anticonceptivos y medicamentos hormonales enfrentaron tasa interanual de 6.6 por ciento. El grupo amplio de medicamentos para las enfermedades cardiovasculares, se movió en incrementos a una tasa interanual de 6.0 por ciento.

Precisa que las cifras del primer bloque en porcentajes muy elevados de 242 por ciento, 261 por ciento, 333 por ciento y 37.1 por ciento, provienen del desglose del gasto de bolsillo de los hogares de la Encuesta ENIGH del análisis México Evalúa) en el período ubicado entre 2018 y 2024.

Agrega que reflejan aumentos reales en lo que las familias pagan por esos medicamentos, es decir ya ajustados por inflación en algunos análisis del gasto. Las cifras son tasas de inflación interanual por subgrupo farmacéutico y muestran el cambio año-a-año, no acumulado 10 años.

De acuerdo con Manuel Galván, entre los medicamentos qué más han subido se encuentran aquellos destinados para el tratamiento de diabetes y enfermedades metabólicas. También se encuentran en la lista los medicamentos para diabetes y algunos para control de peso u obesidad que han tenido aumentos importantes.

Citó como ejemplo para este grupo, algunos fármacos que suelen usarse de forma prolongada y han visto incrementos considerables, lo que los vuelve cada vez más caros para quienes los necesitan continuamente.

Otro segmento es el de los medicamentos para enfermedades respiratorias, asma y enfisema pulmonar, usados para tratar asma u otras enfermedades pulmonares crónicas que también han incrementado su precio en periodos recientes.

La parte más dolorosa para la economía de las personas, se encuentra en medicamentos para enfermedades crónicas complejas, especializados o de uso prolongado para enfermedades crónicas, no sólo cáncer, que han visto alzas sostenidas y los incrementos no paran. Este segmento incluye fármacos para enfermedades autoinmunes, inflamatorias y otras poco comunes.

El siguiente grupo se refiere a los analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos comunes que incluyen a los de de uso masivo como analgésicos y antiinflamatorios, que han registrado subidas de precio.

Añadió que en algunos países, este aumento en "medicamentos cotidianos" representa una presión económica para personas con ingresos modestos o tratamientos recurrentes.

Para personas con enfermedades crónicas tales como diabetes, asma, problemas cardiacos y otros, el aumento de precios implica un gasto mayor mes a mes y muchas veces continuo. Afecta especialmente a quienes necesitan medicación permanente o regular y no solo tratamientos puntuales.

"Muchas veces, estos aumentos superan la inflación general, por lo que el encarecimiento real, más allá del costo de vida, es considerable".