Entran a la ciudad pipas peligrosas

A plena luz del día, decenas de camiones de carga pesada circulan por la zona oriente de la ciudad e incluso vehículos de doble remolque ingresan en las horas de mayor tráfico, muchos con destino a la zona de Pemex, a pesar de que está prohibido. Vecinos de colonias cercanas cuentan que incluso hay agentes de tránsito que los custodian en vez de aplicar infracciones o que como mínimo los saquen de la ciudad.

Los vecinos investigaron el tipo de violaciones a la reglamentación, y explican que delante de los ojos de los propios agentes de Tránsito, se infringen los artículos 139,141, 148, 150 y 153 del Reglamento de Tránsito Municipal de San Luis Potosí y no hay autoridad que detenga a los camioneros, que se supone deberían permanecer fuera del anillo periférico hasta el horario nocturno.

Explican que la tolerancia sospechosa de las autoridades viales, es tan peligrosa como el hecho de que un mal manejo de los combustibles pudiera hacer estallar las pipas y volar centros comerciales y viviendas en los alrededores.

El ingreso de vehículos peligrosos quinta rueda, de los llamados full por ser de doble remolque y que además transportan materiales inflamables, tienen como destino el depósito de Pemex ubicado en la Avenida Observatorio.

Si bien es necesario e inevitable el ingreso de estas unidades pesadas a las instalaciones, se debería de realizar mediante un permiso y con un solo remolque para disminuir riesgos, tener un filtro para verificar que cuenten con toda la documentación, es decir una póliza de seguros, póliza de responsabilidad civil, certificados de las condiciones de los tanques, identificación de conductores, licencias de conducir y certificaciones de los conductores para contingencias, coordinación con Protección Civil y el control estadístico de unidades como horarios de entrada y salida además de una logística predeterminada para llegar por la mejor ruta.