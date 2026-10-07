Entregarán tarjeta de descuento a maestros jubilados
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La Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, abren un paquete de tarjetas de descuento para profesores jubilados. En la conferencia de prensa se encontraban ausentes los dirigentes de las dos secciones sindicales.
La titular de la dependencia educativa, Deysi Maribel García López, justifico que el trato de la entrega de las tarjetas se hará de manera directa con los trabajadores de la educación jubilados.
Informó que el de este martes es solo el inicio de un programa piloto, al que se sumarán de manera progresiva tarjetas para un universo mucho más amplio de docentes.
Los programas no serán canalizados a través de los sindicatos, sino que los jubilados deberán acudir directamente a la Secretaría de Educación recibir su tarjeta de descuento turístico.
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La tarjeta les da acceso a restaurantes, hoteles, agencias de viajes y algunas otras áreas de operación turística.
Yolanda Cepeda informó por su parte que se involucran 28 hoteles, 14 agencias de viajes, 11 restaurantes y dos operadoras de servicios turísticos.
Dijo que han invitado a más operadores turísticos o áreas relacionadas con el turismo para que se sumen a la estrategia.
El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinosa Abaroa dijo que él se siente agradecido con el sector educativo y la tarjeta es una manera de regresarles un poco de lo que ya han dado, es precisamente emprender acciones para disminuir los costos en sus viajes turísticos.
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