logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Equidad de género es letra muerta"

Diputada señala diferencia abismal entre premio de torneo para varones y para mujeres

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
"Equidad de género es letra muerta"

La diferencia en los montos de premiación entre las ramas varonil y femenil de la Copa Potosí 2026 exhibe una contradicción entre el discurso de equidad de género y su aplicación en el ámbito deportivo, señaló la diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.

Diferencias en los premios de la Copa Potosí 2026

El torneo, organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), contempla un premio de un millón de pesos para el equipo campeón varonil y de 200 mil pesos para el subcampeón, mientras que en la rama femenil se otorgarán 300 mil pesos al primer lugar y 150 mil al segundo.

Reacciones y propuestas de la diputada Mireya Vancini

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al respecto, la legisladora afirmó que esta diferencia es "ilógica" y "contraproducente", al no corresponder con los principios de igualdad que se promueven desde el discurso institucional. Indicó que, aunque se habla de una participación equitativa entre hombres y mujeres, en la práctica "no se hacen y no se ejercen las reglas como son", lo que —dijo— vulnera los derechos de las mujeres.

Ante este escenario, la diputada no descartó promover un exhorto a las autoridades estatales y organismos deportivos para revisar los criterios de premiación y avanzar hacia esquemas equitativos. Planteó la necesidad de establecer condiciones iguales y de cumplir con las disposiciones en materia de igualdad.

Finalmente, hizo un llamado a autoridades y organizadores a aplicar de manera efectiva las leyes y reglas en materia de equidad de género en eventos deportivos, especialmente durante la próxima temporada de Semana Santa, en la que se incrementa la realización de torneos en todos los deportes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP
    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridad reconoce rezagos en frecuencia y tiempos de espera y prevé cambios en horarios y cobertura

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin
    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    SLP

    Rubén Pacheco

    Dependencias deberán cubrir pagos laborales con sus propios recursos; no hay ampliaciones previstas

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre
    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    SLP

    Rubén Pacheco

    Jornadas se realizarán el 23, 24 y 26 de marzo para apoyar a pacientes en terapias intensivas y cirugías.

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía
    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    SLP

    Rubén Pacheco

    FGE señala que otros casos podrían estar bajo investigación federal ante el aumento atípico de siniestros.