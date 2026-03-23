"Equidad de género es letra muerta"

La diferencia en los montos de premiación entre las ramas varonil y femenil de la Copa Potosí 2026 exhibe una contradicción entre el discurso de equidad de género y su aplicación en el ámbito deportivo, señaló la diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.

Diferencias en los premios de la Copa Potosí 2026

El torneo, organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), contempla un premio de un millón de pesos para el equipo campeón varonil y de 200 mil pesos para el subcampeón, mientras que en la rama femenil se otorgarán 300 mil pesos al primer lugar y 150 mil al segundo.

Reacciones y propuestas de la diputada Mireya Vancini

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Al respecto, la legisladora afirmó que esta diferencia es "ilógica" y "contraproducente", al no corresponder con los principios de igualdad que se promueven desde el discurso institucional. Indicó que, aunque se habla de una participación equitativa entre hombres y mujeres, en la práctica "no se hacen y no se ejercen las reglas como son", lo que —dijo— vulnera los derechos de las mujeres.

Ante este escenario, la diputada no descartó promover un exhorto a las autoridades estatales y organismos deportivos para revisar los criterios de premiación y avanzar hacia esquemas equitativos. Planteó la necesidad de establecer condiciones iguales y de cumplir con las disposiciones en materia de igualdad.

Finalmente, hizo un llamado a autoridades y organizadores a aplicar de manera efectiva las leyes y reglas en materia de equidad de género en eventos deportivos, especialmente durante la próxima temporada de Semana Santa, en la que se incrementa la realización de torneos en todos los deportes.