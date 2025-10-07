Villa de Pozos acatará orden de reponer consulta para su Plan de Desarrollo
El Municipio insiste en que la integración de este documento se realizó "con apego a la normativa vigente"
El gobierno de Villa de Pozos manifestó su disposición total a reponer el proceso de consulta a personas con discapacidad para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, aunque insistió que la integración de este documento se realizó "con apego a la normativa vigente".
A través del director de Planeación Estratégica, Rafael Cantú Aguilar, se garantizó el "total respeto a las determinaciones que emitan los tribunales y la atención a los procedimientos conforme a lo establecido en la Ley".
Sin embargo, el funcionario afirmó que el proceso de integración del Plan Municipal de Desarrollo se realizó "con apego a la normativa vigente y con las consultas ciudadanas que marca la Ley".
Explicó que, a pesar de la sentencia de un juzgado federal, el documento rector del municipio no se ve afectado de manera negativa ni pierde su aplicación, vigencia u operatividad, ya que únicamente se repondrá el proceso de consulta a las partes que el tribunal determinó como afectadas, a fin de incorporar sus planteamientos en el Plan Municipal.
Finalmente, destacó que el propio Plan contempla mecanismos para su modificación y actualización permanente, al ser un documento flexible y operativo, por lo que no se prevé ninguna afectación sustancial a su contenido ni a los programas que de él se derivan.
