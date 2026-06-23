Congreso no tocará Ley Serrano hasta que la Corte falle

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado de Morena Roberto García Castillo, afirmó que El Legislativo esperará al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley Serrano antes de discutir cualquier reforma a los artículos que norman los usos de la inteligencia artificial en el Código Penal.

Congreso de San Luis Potosí aguardará resolución de la SCJN para reforma de IA

En entrevista, el legislador también señaló que la propuesta ciudadana, que también respalda Artículo 19, para derogar la reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, será atendida conforme a los procedimientos legislativos, al tratarse, dijo, de una propuesta promovida por ciudadanas y ciudadanos.

El legislador morenista subrayó que el Congreso mantiene apertura para recibir y revisar todas las expresiones ciudadanas, por lo que el documento será canalizado a las instancias correspondientes para su análisis, aunque sin precisar una fecha para su discusión en el Pleno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Roberto García Castillo espera fallo SCJN Ley Serrano

García Castillo expuso que, actualmente, el Poder Legislativo se encuentra a la espera de que la SCJN emita un criterio general sobre el uso y regulación de la inteligencia artificial, al considerar que "ese pronunciamiento será clave para dar certeza jurídica al tema".

El diputado insistió en que el desarrollo de este tipo de marcos normativos es nuevo y aún en construcción, por lo que podrían existir ajustes o correcciones en el proceso legislativo, dependiendo de la resolución que emita el máximo tribunal del país.

Finalmente, sostuvo que una vez que exista una definición por parte de la Corte, la iniciativa será revisada por las bancadas del Congreso local, donde —aseguró— habrá disposición para analizarla "con responsabilidad y apertura", sin anticipar un posicionamiento definitivo sobre su eventual aprobación o modificación.