Alertan por llamadas falsas de supuestos inspectores de Protección Civil

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La Dirección Municipal de Protección Civil alertó sobre llamadas fraudulentas realizadas por personas que se hacen pasar por inspectores de la dependencia para intimidar a propietarios y responsables de establecimientos.

De acuerdo con la corporación, los falsos inspectores notifican supuestas visitas de verificación o inspección mediante llamadas telefónicas, por lo que pidió a la población no proporcionar información personal, documentación ni realizar gestiones fuera de los canales oficiales.

El director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, aclaró que la dependencia no realiza inspecciones ni procedimientos administrativos por teléfono.

Indicó que todos los trámites y servicios relacionados con la institución se llevan a cabo directamente en las oficinas de la Dirección Municipal de Protección Civil, conforme a los procedimientos establecidos.

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La dependencia llamó a corroborar cualquier información por canales oficiales y reportar intentos de fraude que puedan poner en riesgo el patrimonio de la ciudadanía o generar confusión entre propietarios de establecimientos.

Para recibir orientación, realizar aclaraciones o reportar situaciones relacionadas con este caso, las personas pueden acudir a las instalaciones de Protección Civil Municipal, ubicadas en Coronel Romero número 1287.