Desplegará UASLP brigada de apoyo psicológico en examen de admisión

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Con el propósito de atender oportunamente situaciones de ansiedad, angustia o estrés entre las y los aspirantes que presentarán el examen de admisión 2026, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP (UASLP) desplegará una Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos en todas las entidades académicas donde se aplicará la evaluación.

El coordinador de la estrategia, José Alejandro Valladares González, explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de acompañar emocionalmente a quienes enfrentan la presión propia de este proceso.

"El examen de admisión puede generar ansiedad, incertidumbre, miedo a no ser admitido o una sobreexigencia que termine afectando el desempeño de las y los aspirantes", señaló.

Por ello, la brigada ofrecerá atención presencial inmediata a quienes presenten síntomas emocionales que puedan interferir con su capacidad para responder la evaluación.

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La estudiante de quinto semestre de la Facultad de Psicología, Camila de Los Ángeles Castro Ramiro, explicó que los primeros auxilios psicológicos consisten en una intervención breve, de aproximadamente ocho minutos, enfocada en contener emocionalmente a la persona y evitar que la situación evolucione hacia una crisis mayor.

"Tratamos de controlar un poco el momento para que los chicos puedan continuar. Es muy importante que tengan este acompañamiento y saber que hay alguien que los está apoyando", comentó.

La brigada está integrada por docentes, practicantes, prestadores de servicio social, psicólogas y psicólogos voluntarios, quienes conforman un equipo de más de 50 personas distribuidas en todo el estado.

Cuando se detecta un caso, ya sea por personal aplicador o por los propios brigadistas, se realiza una valoración rápida y se aplican estrategias de respiración, contención emocional y apoyo inmediato. "Una vez realizada la intervención, se hace una nueva valoración para determinar que la persona esté en condiciones de regresar a su examen", detalló Valladares González.

El coordinador destacó que la atención no concluye al término de la prueba. Las y los aspirantes que requieran apoyo adicional podrán recibir orientación y canalización a las clínicas de la Facultad de Psicología o a otros servicios especializados.

"Las puertas permanecen abiertas para quienes necesiten seguimiento, independientemente de que hayan sido admitidos o no, porque este programa se mantiene activo durante todo el ciclo escolar", concluyó.