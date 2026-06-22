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Marcharán contra la Ley Serrano en SLP

Convocan para exigir al Congreso escuchar a la ciudadanía y revisar reforma señalada como restrictivas

Por Pulso Online

Junio 22, 2026 05:12 p.m.
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      Ciudadanía organizada, colectivos sociales y defensores de derechos humanos en San Luis Potosí convocaron a la Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión, movilización que se realizará este martes 23 de junio.

      La convocatoria contempla una concentración a las 8:30 horas en la Alameda Juan Sarabia, para partir a las 9:00 horas rumbo al Congreso del Estado.

      De acuerdo con los organizadores, el propósito central de la marcha es solicitar la derogación de las reformas conocidas como Ley Serrano, al considerar que restringen el ejercicio periodístico y el cuestionamiento público.

      La movilización fue planteada como una protesta pacífica y también busca visibilizar diversas problemáticas sociales del estado, entre ellas deficiencias en servicios públicos, agua, salud, educación, transporte, corrupción y opacidad gubernamental.

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