Están deterioradas hasta 40% de las criptas del Saucito

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que alrededor de 40% de las criptas del panteón del Saucito se encuentran en condiciones de abandono, situación que atribuyó a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios de los espacios funerarios.

El funcionario recordó que las criptas son propiedades adquiridas bajo un esquema de perpetuidad, por lo que corresponde a las familias encargarse de su conservación. Señaló que, aunque el Ayuntamiento realiza labores de limpieza y mantenimiento en algunos casos, también se han iniciado acciones para localizar a familiares y acordar trabajos de rehabilitación en tumbas deterioradas.

Asimismo, advirtió que algunas leyendas y prácticas relacionadas con figuras funerarias han contribuido al deterioro de esculturas y monumentos dentro

del camposanto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adelantó que buscarán implementar medidas de protección y regulación para evitar mayores afectaciones, entre ellas la colocación de espacios específicos para ofrendas y restricciones más estrictas dentro del cementerio. En ese contexto, reiteró que continúan prohibidos los recorridos "paranormales" en los cementerios, al considerar que este tipo de actividades fomentan el morbo y generan actos de vandalismo y falta de respeto hacia el lugar.

El funcionario señaló que actualmente algunos organizadores disfrazan estos recorridos como actividades culturales, aunque terminan convirtiéndose en experiencias enfocadas en historias paranormales y de terror. Incluso, afirmó que algunos visitantes han provocado daños al inmueble para alimentar este tipo de narrativas.