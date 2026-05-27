Están deterioradas hasta 40% de las criptas del Saucito
La autoridad busca a los propietarios para que les den mantenimiento
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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que alrededor de 40% de las criptas del panteón del Saucito se encuentran en condiciones de abandono, situación que atribuyó a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios de los espacios funerarios.
El funcionario recordó que las criptas son propiedades adquiridas bajo un esquema de perpetuidad, por lo que corresponde a las familias encargarse de su conservación. Señaló que, aunque el Ayuntamiento realiza labores de limpieza y mantenimiento en algunos casos, también se han iniciado acciones para localizar a familiares y acordar trabajos de rehabilitación en tumbas deterioradas.
Asimismo, advirtió que algunas leyendas y prácticas relacionadas con figuras funerarias han contribuido al deterioro de esculturas y monumentos dentro
del camposanto.
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Adelantó que buscarán implementar medidas de protección y regulación para evitar mayores afectaciones, entre ellas la colocación de espacios específicos para ofrendas y restricciones más estrictas dentro del cementerio. En ese contexto, reiteró que continúan prohibidos los recorridos "paranormales" en los cementerios, al considerar que este tipo de actividades fomentan el morbo y generan actos de vandalismo y falta de respeto hacia el lugar.
El funcionario señaló que actualmente algunos organizadores disfrazan estos recorridos como actividades culturales, aunque terminan convirtiéndose en experiencias enfocadas en historias paranormales y de terror. Incluso, afirmó que algunos visitantes han provocado daños al inmueble para alimentar este tipo de narrativas.
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