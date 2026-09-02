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Estructuras y vehículos dañan zona peatonal del Centro

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Estructuras y vehículos dañan zona peatonal del Centro
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      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, señaló que parte del desgaste y los daños detectados en plazas públicas, pasajes peatonales y guías podotáctiles se debe al ingreso de vehículos que circulan o se estacionan en zonas donde únicamente debería haber tránsito peatonal.

      Explicó que los espacios del primer cuadro de la ciudad fueron diseñados para el paso de personas y no para soportar el peso de automóviles, camionetas o unidades de carga, por lo que cuando algún vehículo ingresa sin autorización puede provocar afectaciones en el adoquín, el mobiliario urbano y otros elementos de la infraestructura peatonal.

      Becerra recordó que cualquier ingreso vehicular a plazas o áreas peatonales requiere un permiso expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que hizo un llamado a respetar las restricciones existentes para evitar mayores deterioros en los espacios públicos que actualmente reciben trabajos de mantenimiento.

      Respecto a la guía podotáctil instalada en el Centro Histórico, indicó que además de posibles actos de vandalismo o manipulación por parte de algunas personas, también existe un desgaste natural derivado del constante tránsito peatonal y del movimiento de objetos sobre estas superficies. Añadió que la responsabilidad de la dependencia es mantenerla en condiciones funcionales para las personas con discapacidad visual.

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      El funcionario detalló que actualmente los trabajos de conservación abarcan el corredor comprendido desde Miguel Barragán hasta Plaza de Armas y de ahí hacia el Mercado Hidalgo. Asimismo, informó que la reposición de adoquines y otras labores de mantenimiento continuarán de manera gradual en distintos puntos del perímetro del Centro Histórico, además de los pasajes donde ya se realizan intervenciones.

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