Evita Ayuntamiento dar cifras sobre pago de laudos activos

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, evitó responder de manera puntual cuántos laudos laborales mantiene activos y cuánto dinero ha destinado específicamente para el pago de estos en los últimos seis años, pese a que la información fue solicitada mediante un procedimiento formal de acceso a la información pública.

En la respuesta a la solicitud de información con numero de folio 240474426000287, en la que este medio pidió la cantidad de laudos laborales activos así como el monto erogado por este concepto en los ultimos años, la administración municipal canalizó la petición a la Segunda Sindicatura y a la Tesorería Municipal, sin proporcionar las cifras requeridas.

En el caso de la cantidad de laudos laborales vigentes, la Segunda Sindicatura reconoció que esa información obra en sus archivos, pero argumentó que para conocer el número exacto sería necesario realizar una búsqueda exhaustiva y un análisis individual de todos los expedientes laborales, lo que aseguró, rebasa sus capacidades técnicas y operativas dentro de los plazos establecidos por la Ley

de Transparencia.

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Como alternativa, la dependencia determinó poner los expedientes a disposición del solicitante mediante consulta directa, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia estatal, en lugar de informar cuántos juicios o laudos laborales permanecen activos actualmente en

el Ayuntamiento.

Respecto al monto erogado por concepto de laudos laborales entre 2021 y 2026, la Tesorería Municipal tampoco entregó los importes desglosados por año. En su respuesta explicó que esos pagos no se registran en una partida exclusiva para laudos laborales, sino dentro del concepto presupuestal 394, denominado "Sentencias y resoluciones por autoridad competente", el cual también incluye obligaciones derivadas de resoluciones de otras autoridades. Bajo ese argumento sostuvo que no estaba obligada a elaborar un documento específico para atender la solicitud.

En lugar de proporcionar las cantidades solicitadas, la Tesorería remitió al solicitante a los informes financieros publicados en el portal oficial del Ayuntamiento correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 a 2026, para que localizara la información dentro del gasto registrado en el concepto 394. Por su parte, la Segunda Sindicatura señaló que no administra bases de datos financieras y orientó también a consultar la información publicada por la Tesorería en las plataformas de transparencia.