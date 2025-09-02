Evita Torres hablar de disculpa de RGC

La Secretaría General del Gobierno del Estado, encabezada por J. Guadalupe Torres Sánchez, informó ayer mediante un comunicado de prensa que sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad LGBTIQ+, sin embargo, no se abordó la disculpa pública que este sector social busca del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La semana antepasada, durante un evento oficialista, el mandatario estatal manifestó entre risas que las próximas noticias falsas contra la administración y sus colaboradores versarán sobre la supuesta homosexualidad de varios funcionarios estatales.

Tras dichas declaraciones, la comunidad LGBTIQ+ se inconformó por las "bromas" sobre homosexualidad y solicitó que el gobernante se disculpara públicamente. Como respuesta, Gallardo Cardona sostuvo que respeta a dicho sector de la sociedad y no se mofó de nadie.

Ahora la Secretaría General difundió el boletín informativo para dar a conocer el encuentro, en cuya reunión aseveró que el gobierno del estado mantiene un canal de diálogo y "respeto absoluto" a la dignidad de todas las personas, "bajo el compromiso inquebrantable con la inclusión y la no discriminación en todas sus formas".

Pese a los dichos de burla del propio gobernador, aseveró que éste impulsa una "política de respeto, inclusión y apoyo" orientada a generar igualdad de oportunidades y condiciones para todas y todos.

"Sobre las expresiones de los últimos días de la comunidad LGBTIQ+ (...) el gobierno estatal garantiza

la libre expresión de sus ideas, y reiteró que este gobierno mantendrá una política de inclusión y respeto por su lucha constante para materializar el reconocimiento de sus derechos", manifestó. De los cuatro párrafos que contiene el comunicado, en ninguno de ellos se aborda el tema principal de las inconformidades de activistas locales.

y asociaciones nacionales: la disculpa pública de Gallardo Cardona con la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ+).

Después de la publicación oficial en redes sociales, algunos activistas como Paul Ibarra Collazo minimazaron la reunión con Torres Sánchez y reclamaron que Andrés Costilla Castro, uno de los asistentes, no representa a toda la comunidad.