Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.

La diputada local Gabriela López Torres cuestionó que la designación de la nueva concejal presidenta de Villa de Pozos, haya recaído en una integrante del Partido Verde (PVEM) y defendió la prioridad del voto popular. Señaló que Patricia Aradillas Aradillas, diputada con licencia, seguirá siendo legisladora hasta el último día de su mandato, aun asumiendo la representación municipal.

“¿Por qué tendría que ser del Partido Verde?...porque quisieron...porque lo creen prudente, para mí debe prevalecer la supremacía del voto popular”, comentó López Torres.

La legisladora también criticó la intervención del Congreso del Estado en este nombramiento y consideró que estas decisiones, deberían corresponder al concejo municipal, una vez constituido. Reconoció que el Legislativo tiene facultad para designar a las y los concejales al momento de la creación del Ayuntamiento, pero insistió en que quienes integran el municipio deben ejercer sus atribuciones con autonomía

López Torres explicó que, aunque Villa de Pozos no puede constituirse como cabildo al no ser electo por voto popular, cuenta con figuras equivalentes como concejal regidor y síndico. Subrayó que la falta de un nombramiento de suplente desde la creación del municipio, generó la situación actual y cuestionó, por qué ahora debe intervenir el Congreso: “¿Por qué la decisión de algo mal hecho… por qué tendría que ser el Congreso?”.

La diputada enfatizó que el municipio ya maneja de manera autónoma recursos y presupuesto propios, por lo que también podría definir la integración de su concejo sin depender del Legislativo. Añadió que su interpretación personal es que la decisión debió surgir del propio consejo para cumplir con la promesa a los ciudadanos de que podrían elegir a sus autoridades y que los recursos se destinaran a atender las problemáticas locales.

Finalmente, aseguró que su postura no busca favorecer a un perfil en particular, sino responder a criterios de democracia y transparencia.