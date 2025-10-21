Estalla la indignación entre universitarios

La denuncia de una agresión sexual dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desató una ola de indignación que este lunes culminó con la toma de instalaciones universitarias y bloqueos que paralizaron parte de la capital potosina.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 17 de octubre, cuando tres estudiantes y un hombre ajeno a la institución habrían agredido sexualmente a una alumna dentro del plantel, luego de consumir alcohol y drogas. La presunta víctima fue auxiliada por personal universitario y desde entonces los alumnos suspendieron clases y salieron a las calles.

Durante la jornada realizaron bloqueos en Cuauhtémoc, Carranza, el Centro Histórico y el Distribuidor “Benito Juárez”, exigiendo justicia y seguridad.

Por la noche, la Facultad de Derecho fue declarada oficialmente tomada, extendiendo el paro a la carrera de Criminología y a las que se imparte en la Facultad de Contaduría y Administración.

En un comunicado de prensa, la UASLP aseguró que activó los protocolos internos, brinda acompañamiento a la estudiante y aceptó el pliego petitorio de siete puntos de los estudiantes.

“El caso no quedará impune”, afirmó el rector Alejandro Zermeño Guerra, mientras el secretario general Federico Garza Herrera indicó que colabora con la Fiscalía y se iniciaron procedimientos sancionatorios.

El movimiento recibió apoyo de docentes mujeres de la Facultad, quienes manifestaron su indignación y exigieron justicia y espacios libres de violencia.

En medio de la crisis universitaria, Morena se deslindó públicamente de uno de los acusados, estudiante cercano a la Federación Universitaria Potosina (FUP) aclarando que no es militante ni dirigente del partido y pidió que la investigación avance sin encubrimientos. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado avances ni detenciones, mientras los estudiantes permanecían en las instalaciones en espera de respuestas.