logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen reparar fuga en la ‘57

Por Leonel Mora

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen reparar fuga en la ‘57

Una extensa fuga de aguas negras, aunque ubicada del lado del municipio de la capital, afectó el paso de vehículos y personas en el cruce de la Carretera 57 y la avenida Seminario, que es la entrada a una de las zonas más pobladas de Villa de Pozos.

Automovilistas y transeúntes pidieron a los gobiernos de ambas demarcaciones que presionen al Interapas para que arregle y sobre todo prevenga este tipo de desperfectos que se presentan “con mucha frecuencia de este lado de la ciudad”, dijeron.

El citado crucero es un paso concurrido por decenas de automovilistas que minuto a minuto salen de colonias como La Libertad, Las Mercedes, Ciudad 2000 y Los Silos para dirigirse hacia la Zona Industrial o bien a la cabecera municipal de Villa de Pozos, al igual que por quienes vienen de la capital y se dirigen hacia las colonias citadas.

Aunque el paso de peatones no es copioso, sí hay personas que transitan por debajo del puente vehicular de la carretera 57 que pasa sobre avenida Seminario y que ayer tuvieron que sortear los amplios charcos de aguas de drenaje y por supuesto, los olores nada agradables que éstas producen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos afectados dijeron que este tipo de fugas se presentan con frecuencia debido a que las redes de drenaje son obstruidas por basura que la población arroja desde sus autos a las laterales de la carretera, la cual, con las corrientes de aire, termina acumulándose en las alcantarillas cercanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal
Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

SLP

Daniel Ortiz

Se trata de beneficiados por Jóvenes Construyendo el Futuro

Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa
Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa

Gama: cambio de proceso electoral aún sin iniciativa

SLP

Ana Paula Vázquez

Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente
Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente

Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente

SLP

Flor Martínez

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública
Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

Plan Metropolitano será sujeto a consulta pública

SLP

Ana Paula Vázquez

Dejará en segundo plano obras para peatones y ciclistas: Ruelas Gaitán