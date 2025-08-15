Exigen reparar fuga en la ‘57

Una extensa fuga de aguas negras, aunque ubicada del lado del municipio de la capital, afectó el paso de vehículos y personas en el cruce de la Carretera 57 y la avenida Seminario, que es la entrada a una de las zonas más pobladas de Villa de Pozos.

Automovilistas y transeúntes pidieron a los gobiernos de ambas demarcaciones que presionen al Interapas para que arregle y sobre todo prevenga este tipo de desperfectos que se presentan “con mucha frecuencia de este lado de la ciudad”, dijeron.

El citado crucero es un paso concurrido por decenas de automovilistas que minuto a minuto salen de colonias como La Libertad, Las Mercedes, Ciudad 2000 y Los Silos para dirigirse hacia la Zona Industrial o bien a la cabecera municipal de Villa de Pozos, al igual que por quienes vienen de la capital y se dirigen hacia las colonias citadas.

Aunque el paso de peatones no es copioso, sí hay personas que transitan por debajo del puente vehicular de la carretera 57 que pasa sobre avenida Seminario y que ayer tuvieron que sortear los amplios charcos de aguas de drenaje y por supuesto, los olores nada agradables que éstas producen.

Algunos afectados dijeron que este tipo de fugas se presentan con frecuencia debido a que las redes de drenaje son obstruidas por basura que la población arroja desde sus autos a las laterales de la carretera, la cual, con las corrientes de aire, termina acumulándose en las alcantarillas cercanas.