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Existen medios formales para denunciar delitos: J.J.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Existen medios formales para denunciar delitos: J.J.
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      Ante la consideración ciudadana que la inseguridad, es el principal problema que afecta el estado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reviró que, en la actualidad existen tantos canales de comunicación para quien resulte víctima de un delito denuncie formalmente.

      Por lo tanto, consideró que hay suficiencia de medios para acercarse a las autoridades correspondientes, incluso de forma anónima. "Ahí sí volverle a recordar que el tema de percepción de seguridad, pues salió a favor", dijo.

      Para la población de 18 años y más del estado de San Luis Potosí, la pobreza y la educación no son los problemas más importantes que aquejan hoy en día a la entidad, sino la  inseguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

      Aunque destacó que la entidad potosina disminuyó casi 12 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, reconoció que la Guardia Civil Estatal (GCE) y el gabinete de seguridad no "deben bajar los brazos".

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      Juárez Hernández reiteró como hace unos días, que la corporación estatal trabaja el reforzamiento de la proximidad social y efectividad de los operativos, en aras de que la población confíe en presentar denuncias cuando resulten víctimas de un ilícito. 

      "Ganarnos la confianza para que denuncien más. Haga del conocimiento a las autoridades de cualquier incidencia. La verdad, existen tantos canales de comunicación para acceder a las autoridades y a las diferentes instituciones", concluyó.

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