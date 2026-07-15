Existen recursos para negar registro por simulación de género

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La ausencia de un candado específico en la reforma electoral de San Luis Potosí, no significa que las simulaciones de identidad de género, queden permitidas durante las elecciones de 2027.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denise Porras Guerrero en entrevista con Pulso Online, afirmó que las autoridades, sí cuentan con herramientas jurídicas para negar el registro de una candidatura o incluso, impedir que una persona asuma el cargo, cuando existan pruebas de que utilizó una identidad de género de manera simulada para acceder a un espacio reservado por el principio de paridad.

Explicó que el derecho a la identidad de género, debe respetarse plenamente y que ninguna autoridad puede exigir pruebas sobre la forma en que una persona se autopercibe. Sin embargo, aclaró que durante el desarrollo del proceso electoral, pueden surgir elementos que acrediten una simulación.

Como ejemplo, señaló que si una persona registrada bajo un género realiza toda su campaña identificándose públicamente con otro, esas conductas pueden convertirse en pruebas para que las autoridades electorales, actúen mediante sentencias.

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Porras Guerrero sostuvo, que los partidos políticos también tienen la responsabilidad de evitar este tipo de postulaciones, pues representan una afectación al principio constitucional de paridad y desplazan espacios destinados a las mujeres.

La magistrada reconoció que una regulación más específica habría facilitado la atención de estos casos, aunque insistió en que la falta de una disposición expresa no deja indefensas a las autoridades electorales. Recordó que existen precedentes jurisdiccionales que permiten sancionar este tipo de conductas.