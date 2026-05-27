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Existen tres amparo contra subastas del Ayuntamiento

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí, confirmó que actualmente existen tres trámites de amparo relacionados con la subasta municipal para la desincorporación y venta de predios, mecanismo impulsado por la administración capitalina, para obtener recursos destinados a obras públicas en la ciudad.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos, detalló que uno de los amparos corresponde al predio de Puerta de Piedra, donde ya existe una suspensión judicial. 

      Explicó que antes de dicha medida cautelar, el terreno ya había sido vendido y el contrato firmado con el comprador, por lo que el Ayuntamiento permanece a la espera de la resolución del juez federal.

      Indicó que un segundo amparo involucra terrenos ubicados cerca de La Loma y  uno adicional cerca de Monterra; sin embargo, señaló que el proceso permanece "en pausa" debido a que los promoventes, no han acreditado su personalidad jurídica, por lo que hasta ahora no se ha otorgado suspensión alguna.

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      Respecto al tercer caso, comentó que inicialmente hubo un desistimiento del recurso legal, aunque posteriormente, se presentó otro procedimiento relacionado principalmente con un predio cercano a Monterra, donde sí se concedió suspensión. 

      Añadió que en este caso también los terrenos ya habían sido vendidos y los contratos formalizados, documentación que será presentada ante la autoridad judicial.Galindo Ceballos sostuvo que hasta el momento la subasta municipal no se ha visto afectada, aunque reconoció que deberán esperar la resolución definitiva.

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