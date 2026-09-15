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Exoneran a potosinos acusados por excandidata

Por Daniel Ortiz

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Exoneran a potosinos acusados por excandidata
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      El abogado potosino José Mario de la Garza Marroquín y la organización Ciudadanos Observando quedaron libres de responsabilidad en una denuncia promovida por Mara Yamileth Chama Villa, excandidata de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Teocelo, Veracruz.

      El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró inexistentes las acusaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia formuladas contra periodistas, medios, líderes de opinión y organizaciones que criticaron sanciones impuestas previamente a comunicadores.

      La sentencia del expediente TEV-PES-255/2025, aprobada por unanimidad el 26 de agosto, también dejó sin efecto las medidas cautelares mediante las cuales se había ordenado retirar publicaciones de internet y redes sociales.

      El procedimiento incluyó a 33 personas, medios y organizaciones, mientras que el expediente examinó 69 publicaciones o enlaces electrónicos. Entre estos figuraron contenidos de De la Garza, presidente de Perteneces A.C., y de Ciudadanos Observando.

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      El abogado explicó que su publicación advertía sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión derivadas de procesos contra periodistas que informaron sobre los vínculos familiares de Chama Villa.

      "Primero sancionaron a periodistas por publicaciones sobre Mara Chama y sus vínculos familiares en la política. Después, quienes cuestionamos esas sanciones también fuimos denunciados por ella", manifestó tras conocerse el fallo.

      El conflicto comenzó durante las elecciones federales de 2024, cuando Chama Villa contendió por una diputación de representación proporcional por el PVEM. Radio Teocelo transmitió un promocional satírico sobre un padre que buscaba conseguir candidaturas para sus hijos. Aunque no mencionó nombres, partidos o municipios, pero la candidata consideró que la aludía.

      Su padre, Mario Antonio Chama Díaz, gobernó Teocelo entre 2018 y 2021.

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