Explican a vecinos trabajos de reparación de drenaje en Fresnos

Vecinos de la colonia Fresnos se reunieron este miércoles con personal del Interapas para manifestar sus inquietudes respecto a los trabajos que se realizan en la calle Paseo de los Fresnos, donde se abrió varios metros de la vía tras un colapso de drenaje, luego de que hace semanas se reportara agua contaminada en la red.

En el lugar, el ingeniero Jorge Alvarado, del Organismo Intermunicipal, dialogó con los residentes y explicó los trabajos que se llevarán a cabo.

Los vecinos solicitaron información detallada sobre las obras y urgieron a que, mientras se realiza la reparación de la red sanitaria, se establezca un mecanismo para garantizar el abastecimiento de agua potable en el sector.

Se quejaron de que casi todas las calles de la colonia enfrentan colapsos de drenaje y, debido al problema del agua contaminada, muchos tuvieron que desechar el agua de sus aljibes.

Por su parte, el ingeniero Alvarado reconoció que Fresnos y la colonia San Felipe, por su antigüedad, son dos de las zonas con mayores problemas de drenaje. Aseguró que se reparará de manera integral la red sanitaria y las fugas existentes, con el objetivo de mejorar el flujo de agua una vez concluidas las obras.

No obstante, algunos vecinos reprocharon que durante años han sufrido baja presión de agua y la falta de apoyo con pipas por parte del organismo Intermunicipal de Agua Potable.

Denunciaron la situación crítica desde hace años este sector, tanto en el tema hidráulico como sanitario, esperando que de forma definitiva sean atendidas sus peticiones..