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Expo Industrial impulsa negocios e inversiones

Por Martín Rodríguez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Expo Industrial impulsa negocios e inversiones
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      Expo Potosí Industrial inició actividades y de inmediato comenzaron los encuentros de negocios. General Motors por lo pronto comenzó a trabajar con potenciales proveedores para el desarrollo de proveeduría para la planta San Luis Potosí y con altas posibilidades de incorporar a Silao y el estado de México.

      Los encuentros de negocios incluyen la presencia de empresas ancla, de proveeduría y de venta. En el caso de la industria automotriz, General Motors está presente, pero también compañías de 

      proveeduría de autopartes, además de propietarios de agencias automotrices.

      Otro tipo de industrias incluye robots para el ensamble de vehículos, y algunos expositores tales como los innovadores que ya comercializan robots que simulan el comportamiento de los animales y que ofrecen utilidades, por ejemplo para la seguridad.

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