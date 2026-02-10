Exponen más anomalías en la CEGAIP

Además de las observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la administración anterior se encuentra observada con procedimientos administrativos abiertos a nivel interno, por observaciones que el extitular David Menchaca Zúñiga no solventó, advirtió José Gerardo Navarro, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

IFSE presenta observaciones a administración anterior en San Luis

Aunque no mencionó al ex funcionario por su nombre, el actual titular confirmó que hay observaciones y recomendaciones de solventación del antecesor, cuestión que es pública y en la que fue necesario hacer las observaciones respectivas desde el cambio de administración, que ya se encuentran asentadas ante la Contraloría Interna, circunstancia que derivó precisamente en las observaciones del IFSE, que sumaron 937 mil 095 pesos.

Precisó que ahora, toda observación hecha ya está en proceso del lado del IFSE, y en su caso deberá hacer cumplir las aclaraciones o en su caso los procedimientos respectivos.

Procedimientos administrativos y solventación de gastos

Explicó que tienen que comprobarse todos los gastos de cualquier circunstancia.

Añadió que hay procedimientos internos de cuyo avance o detalles no es posible informar por tratarse de asuntos aún no resueltos, pero la actual administración está solventando algunas con los documentos respectivos.

Mencionó que con respecto de la contratación de una persona que ya es personal antiguo, se aclara que no es contratación que haya realizado en la administración actual, pero además, se señala porque es un tipo de contrato que debió realizarse de manera distinta al que aparece y que presenta documentación faltante y es por eso que con respecto a esa persona, se habla de montos que finalmente quedaron solventados.