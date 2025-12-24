Extienden casi 800 permisos para venta de pirotecnia en la capital
Desde este 24 de diciembre se desplegó el 'Operativo Cohetón 2025'
Con una nueva configuración por el desprendimiento del territorio de Villa de Pozos, la capital potosina inició el Operativo Cohetón de fin de año 2025, que incluye cinco células operativas, nuevas divisiones territoriales y el refuerzo en el centro histórico.
La pirotecnia que sea decomisada y en su caso los infractores serán turnados al ministerio público federal.
La Unidad Municipal de Protección Civil de alcaldía de la capital, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Guardia Municipal, la Guardia Civil del Estado y la Cuarta Región Militar con elementos de la Doceava Zona Militar y del 40 Batallón de Infantería, organizaron igual número de células operativas para distribuirse en la ciudad.
Las rutas revisarán los 781 permisos extendidos para fin de año. La primer ruta se ubica en la zona norte, sur, oriente, poniente y centro de la ciudad, en la que se espera más trabajo porque es la de mayor concentración de gente durante los días de fin de año, y también abundan los comerciantes de diversos artefactos pirotécnicos. Las células operativas acudirán a pie.
En el caso de la ruta 2, fue dividida por el río Santiago, Avenida Damián Carmona, Reforma, Coronel Romero, Avenida Juárez y el Bulevar Antonio Rocha Cordero.
En el caso de la ruta 3, se ubica hacia el sur de la ciudad la Calzada de Guadalupe, Azteca Norte, Azteca Sur y Ricardo B Anaya.
Por lo que se refiere a la ruta 4, está delimitada por Fray Diego de la Magdalena, Pedro Montoya, Acceso Norte y Camino a San José del Barro.
Por último, la ruta 5 fue delimitada por el Bulevar del Río Santiago hacia Damián Carmona, Fray Diego de la Magdalena y carretera a Zacatecas.
En las cinco rutas hay elementos de todos los cuerpos de seguridad, que realizan revisiones y recorridos vehiculares y con elementos a pie.
Las células operativas exigirán los permisos vigentes, la factura original de la compra de la pirotecnia, los elementos preventivos tales como el extintor reglamentario y las cubetas de tierra, que la medida máxima del puesto sea de 1.5 por 1.5 metros, que esté alejado de zonas de riesgo y que guarde una distancia mínima de 5 metros con respecto al siguiente puesto.
Incautan pirotecnia ilegal en el tianguis de Bocas
Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el decomiso de más de 22 kilos de pirotecnia prohibida que se encontraba a la venta sin autorización en un mercado sobre rueda...
