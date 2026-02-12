logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Extorsionadores portan hasta credencial: regidor

Eikoo Koasicha revela que llegan hasta ofrecer servicios de gestoría

Por Rolando Morales

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Extorsionadores portan hasta credencial: regidor

El regidor Eikoo Koasicha Hipólito, presidente de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, confirmó que al menos tres comerciantes de la capital, han sido víctimas de intentos de extorsión por parte de personas que se hacen pasar por inspectores municipales, quienes incluso portan gafetes falsos para aparentar ser funcionarios.

Alerta de la Dirección de Comercio y coordinación oficial

Tras la alerta emitida por la Dirección de Comercio sobre llamadas y mensajes provenientes de un número con lada del estado de Puebla, el edil señaló que ya se estableció coordinación directa con el titular del área, Ángel de la Vega, para reforzar la vigilancia y prevenir más casos.

Modus operandi de los falsos inspectores

Explicó que los supuestos inspectores no sólo intimidan a los comerciantes con posibles sanciones o clausuras, sino que también ofrecen "permisos a bajo costo" o se presentan como gestores, lo que ha generado confusión, principalmente en la zona del Centro Histórico.

"Ha habido personas hasta con un gafete apócrifo presentándose como inspectores del Ayuntamiento, incluso ofreciendo permisos y servicios de gestoría. Es algo que nos preocupa y nos ocupa", señaló.

