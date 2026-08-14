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Falla nuevamente, suministro eléctrico en la Fenapo

A pocos menos de 24 horas los bajones de voltaje persistieron

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Falla nuevamente, suministro eléctrico en la Fenapo
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      Aunque este miércoles el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), confirmó que se registró una falla "temporal" del suministro de energía eléctrica en algunas instalaciones, este jueves de nueva cuenta se reportaron cortes del servicio eléctrico.

      A poco menos de 24 horas, comerciantes ambulantes y establecidos, informaron que durante este día la energía ha presentado caída temporal del voltaje sin llegar a un corte total, pero con impacto en los lugares que dependen de ella. 

      Según la organización ferial, el desperfecto de antier se debió a una falla en un transformador ubicado en las inmediaciones las instalaciones; y aseveró que los juegos mecánicos cuentan con plantas propias de generación de energía.

      Contrario a ello, comerciantes semifijos dijeron que se les atribuye a ellos las sobrecargas eléctricas, sin embargo, reviraron que el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores, cuyas estructuras alteran la corriente.  

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      "Nuevamente ganó la corrupción", "Exigimos justicia y transparencia", "Hoy venimos a exigir respeto porque mañana queremos trabajar" y "Pollito, ayúdanos a que nos resuelvan. Nos ignoran", son algunos de los mensajes colocados por comerciantes inconformes.  

      Durante un recorrido por la Fenapo, se observaron cajeros automáticos sin funcionar y la presencia de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la revisión de instalaciones, a fin de ubicar el origen continuo de los cortes. 

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