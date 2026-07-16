logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se han registrado 254 muertes en percances

Una gran parte de los decesos han sido de motociclistas

Por Rubén Pacheco

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se han registrado 254 muertes en percances
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En lo que va de 2026, la entidad potosina contabiliza más de 254 fallecimientos suscitados en accidentes en la vía pública, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

      Fallecimientos en accidentes viales en San Luis Potosí

      Al concluir la sesión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) celebrada en el Colegio de San Luis (Colsan), refirió que los decesos se registraron en diferentes vialidades de las cuatro regiones del estado.

      En entrevista, la funcionaria estatal reveló que el 60 por ciento de las personas muertas en poco más de seis meses, corresponden a motociclistas, y el 40 por ciento a conductores de automóviles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto de alcoholímetros y acciones preventivas

      Expuso que la aplicación de alcoholímetros por parte de los gobiernos municipales ha permitido la disminución de siniestros en las calles, por ello, conminó a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol cuando maneja un automotor u optar por movilizarse en taxi o carro de aplicación.

      Con el antecedente de que este tipo de dispositivos son mal vistos por la población, debido al temor de ser extorsionados, dijo que la aplicación de esta medida puede salvar la vida o evitar terminar con una discapacidad física.

      "Ahorita, pues la principal acción y el principal acuerdo, fue invitar al Instituto de Planeación Estatal para también prevenir accidentes a futuro, y poder trabajar desde la planeación en cómo vamos creando nuestras rutas", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        SLP

        Pulso Online

        El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción
        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo
        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas
        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Evaluará la propuesta para extender el programa de descuentos "Ponte al Día" hasta 2026