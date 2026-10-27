Falta el agua en 15 colonias de Pozos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A pesar de los esfuerzos para mejorar el suministro de agua potable en Villa de Pozos, al menos 15 colonias y fraccionamientos del municipio continúan enfrentando problemas de desabasto que, según la Dirección del Agua Municipal, no han sido resueltos de manera definitiva por Interapas.
Para atender la demanda de los habitantes afectados, el gobierno poceño mantiene un programa de distribución con camiones cisterna que permite entregar alrededor de 700 mil litros de agua al día. Sin embargo, esta cifra suele incrementarse cuando alguno de los pozos operados por el organismo intermunicipal se avería y queda fuera de servicio.
Entre las zonas que siguen dependiendo de este apoyo se encuentran Los Olivos y Los Aguilares, en la cabecera municipal, así como los fraccionamientos Olinda, Las Mercedes, Jardines del Rosario, Ciudad 2000 y La Libertad II. En Las Mercedes, residentes consultados señalaron que la presencia de pipas de Interapas es casi nula, mientras que los camiones enviados por el gobierno municipal son los que habitualmente acuden a abastecer a las familias.
no te pierdas estas noticias
Ayuntamiento no logra meta por subasta de predios
Rolando Morales
Se lograron recaudar 624 millones de pesos de una estimación cercana a los mil millones, dijo Galindo
Grimaldo niega multa por uso de predio para residuos
Rubén Pacheco
Tres empleados de Seduvop habrían sido multados por el Ayuntamiento por depósito ilegal
Líderes criminales operan como empresarios: Gallardo
Rubén Pacheco
Señaló que incluso residen en colonias de alta plusvalía y registran a sus hijos en colegios privados