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Falta el agua en 15 colonias de Pozos

Por Leonel Mora

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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      A pesar de los esfuerzos para mejorar el suministro de agua potable en Villa de Pozos, al menos 15 colonias y fraccionamientos del municipio continúan enfrentando problemas de desabasto que, según la Dirección del Agua Municipal, no han sido resueltos de manera definitiva por Interapas.

      Para atender la demanda de los habitantes afectados, el gobierno poceño mantiene un programa de distribución con camiones cisterna que permite entregar alrededor de 700 mil litros de agua al día. Sin embargo, esta cifra suele incrementarse cuando alguno de los pozos operados por el organismo intermunicipal se avería y queda fuera de servicio.

      Entre las zonas que siguen dependiendo de este apoyo se encuentran Los Olivos y Los Aguilares, en la cabecera municipal, así como los fraccionamientos Olinda, Las Mercedes, Jardines del Rosario, Ciudad 2000 y La Libertad II. En Las Mercedes, residentes consultados señalaron que la presencia de pipas de Interapas es casi nula, mientras que los camiones enviados por el gobierno municipal son los que habitualmente acuden a abastecer a las familias.

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