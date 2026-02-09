logo pulso
Federación actuaría en caso de nepotismo en Bienestar: JGTS

Afirma que las autoridades podrían intervenir si se comprueba

Por Rubén Pacheco

Febrero 09, 2026 03:56 p.m.
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

Luego que se denunciaron dos presuntos casos de nepotismo en la delegación de la Secretaría del Bienestar, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que, en caso de ser fehacientes, las autoridades federales actuarán.

"En el caso de las delegaciones federales, bueno, pues habría que ser cuidadosos, porque luego son señalamientos airados. Si fueran ciertos, seguramente van a tomar cartas en el asunto", opinó.

En el caso particular, afirmó que el Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, lleva a cabo procesos de selección acuciosos, a fin de evitar favoritismos de ningún tipo en la administración.

Torres Sánchez consideró que el Poder Ejecutivo mantiene una relación favorable con todas las delegaciones u Oficinas de Representación de la federación, generándose agendas y políticas públicas en favor de la población de San Luis Potosí. 

