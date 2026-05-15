Feminicidio en SLP | "Nosotras somos las que investigamos": madres

Madres de víctimas de feminicidios acusaron que en San Luis Potosí la impunidad, la falta de investigaciones efectivas y el silencio institucional siguen marcando la atención de los casos de violencia, mientras ellas continúan cargando con la búsqueda de justicia por sus hijas asesinadas.

En el marco del 14 mayo "Día Estatal por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio", fecha que familias y colectivas han resignificado como un día de memoria y exigencia de justicia, Susana González, madre de Lupita Viramontes, afirmó que esta conmemoración "no es una fecha de celebración", sino un recordatorio de "la deuda histórica que el Estado mantiene con las mujeres víctimas de violencia y con las familias que hemos enfrentado la impunidad, la indiferencia institucional y la revictimización".

Sostuvo que cada mujer asesinada representa una vida interrumpida por un sistema que continúa fallando en su obligación de proteger a las mujeres, y advirtió que la memoria de las víctimas no puede ser apropiada por instituciones sin escuchar a las familias que sostienen la exigencia de justicia. Añadió que no son suficientes los discursos o campañas temporales y demandó investigaciones inteligentes, acceso efectivo a la justicia, reparación integral para víctimas indirectas y políticas públicas construidas junto a familias y colectivas feministas.

Por su parte, Esperanza Pontigo, madre de Karla Pontigo, criticó la ausencia de pronunciamientos por parte de las dependencias de los tres poderes del Estado en torno a la fecha y a la situación de los feminicidios en la entidad.

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Afirmó que, pese a los años de exigencia, las instituciones siguen sin responder de manera efectiva y denunció la falta de una fiscalía especializada en feminicidios que atienda estos casos con rigor.

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"Nosotras somos las que investigamos, nosotras somos las que llevamos a cabo muchas de las cosas", reclamó Pontigo al señalar la carga que enfrentan las madres en la búsqueda de justicia.

Ambas madres coincidieron en que la lucha permanece viva porque la impunidad continúa y porque, aseguraron, el Estado sigue sin garantizar justicia para las mujeres asesinadas en San Luis Potosí. "Porque sin memoria no hay justicia. Porque ninguna lucha es individual cuando el dolor es colectivo. Justicia para todas, ni una menos", concluyeron.