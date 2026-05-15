Buzos militares narran rescate a ciegas en mina de Sinaloa

En situaciones donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, existe una unidad especializada del Ejército Mexicano entrenada para responder ante desastres y operaciones de rescate de alta complejidad.

Se trata del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes participaron en las labores de búsqueda y rescate de los mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa.

El pasado 7 de abril, Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que se encontraban atrapados en la mina "Minerales de Sinaloa", en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras el derrumbe registrado el 25 de marzo, fue localizado.

José Cruz Hernández y Oscar Almarán Rodríguez, buzos del ejército, colaboraron con un grupo de militares altamente capacitados en las labores de búsqueda y rescate; afirman que gracias a su entrenamiento cuentan con las herramientas para llevar a cabo esta labor que les llevó al menos 33 días.

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De acuerdo con el sargento Oscar, el reconocimiento al arribar al lugar se realizó con un dispositivo de reconocimiento que se creó con su compañero, relata que había nula visibilidad por lo que se movieron "en una tipo L", donde uno de los buzos iba en la parte de abajo y él en la parte de arriba. "Ambos íbamos totalmente vinculados para no existir ninguna situación en riesgo", relató.

Señalan que las condiciones del lugar hacían que la situación se volviera riesgosa para ambos como el desprendimiento de parte de la mina, un segundo accidente que pudiera haber dentro del sitio, un colapso, una inundación, la falta de oxígeno, la toxicidad del aire, entre otras cosas. "Eran buceos a ciegas", relatan.

"Se convirtió en todo un reto pero pusimos a prueba todas nuestras capacidades, toda nuestra preparación y precisamente para llevar a cabo todos los rescates con éxito es por lo que nos tenemos que preparar.

Relatan que como buzos su preparación es principalmente familiarizarse con el medio acuático, a buscar adaptarse a ese ambiente. De igual manera los elementos que conforman esa unidad cuentan con capacitación constante.

El Mayor Aldo Cordova Galicia destaca que este Batallón cuenta con varias especialidades, un equipo de rescate en estructuras colapsadas, de rescate en alta y media montaña, o de bomberos estructurales, bomberos forestales, buzos de rescate, contención de materiales peligrosos y un equipo de canes que ayudan en búsqueda y rescate, así como búsqueda y rastreo.

Estos elementos se entrenan desde que ingresan a la unidad donde se les brindan conocimientos básicos de atención prehospitalaria para posteriormente se van formando dependiendo de su especialidad.

El Capitán Segundo de Zapadores, Enrique Ángel Vences Manso comparte que en el caso de equipo especializado para la realización de búsqueda de personas tanto sea rescate o recuperación de alta y media montaña buscan que sea apto físicamente, delgado, de complexión baja debido a que trabajan sobre sistemas en ocasiones reducidos.

Tras derramarse los jales de la represa, Zapata Nájera permaneció atrapado por el agua y lodo que entró a todos los túneles. La luz luminosa de su linterna fue lo que permitió a los cuerpos de rescate localizarlo e intensificar las labores de extracción.

"Nosotros tenemos un curso aquí en el batallón, que dura dos meses, es el curso de rescate en alta montaña. Igualmente en la Brigada de Fusileros Paracaidistas recibimos otro curso también, que dura aproximadamente igual poquito menos de dos meses. Y con empresas ya fuera, con otros equipos de rescate, igual fortalecemos el reestructuramiento. Y lo que es, psicológicamente, viene personal de nuestro sistema de salud, de sanidad, a impartirnos pláticas, seminarios, de cómo ser un primer respondiente ante una víctima", relata.