Ferrocarril, ruta más ágil para intercambio comercial
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El intercambio comercial siempre es más fácil por ferrocarril y lo sabe San Luis Potosí por su aduana interior y su interpuerto, que permiten movilizar mercancías de manera directa hacia Estados Unidos o traer importaciones de los países del norte, porque tan solo para movilizar mercancías, un convoy sustituye la operación hasta de trescientos tráileres, aseguró David Eaton Keener, director de Desarrollo de Negocios de Canadian Pacific Kansas City.
De los datos arrojados en la Expo Potosí Industrial, aseguró que prescindir de trescientos viajes de tráiler permite a la gran industria un abaratamiento importante de costos. La medida incluso propicia condiciones de ahorro de combustible y genera condiciones mucho más seguras para la movilización de productos.
Agregó que el uso del ferrocarril también disminuye el problema del uso de mano de obra, de falta de choferes y de costo de combustibles. Además, es posible movilizar las mercancías en condiciones mucho más seguras, sí se considera el fenómeno del robo al autotransporte o incluso la sustracción total del camión como parte del mismo fenómeno delictivo.
Recordó que el ferrocarril recorre todo el este de Estados Unidos y el sur de Canadá, pero también abre la posibilidad de otras opciones logísticas que fortalecen el intercambio comercial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP
Rubén Pacheco
El contingente partió de Plaza Sendero y avanzó por carretera 57 hacia distribuidor vial Benito Juárez.
Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño
Pulso Online
Afirma que acatará resoluciones judiciales; la Abogacía General defiende sus documentos en el litigio.
Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media
Rubén Pacheco
La reproducción de las langostas y la dificultad de acceso complican el control de la plaga.