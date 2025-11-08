logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

FGE no atiende desaparición de joven en la San Francisco

Ya pasó un mes de que ocurrió el plagio en la colonia San Francisco

Por Rubén Pacheco

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
FGE no atiende desaparición de joven en la San Francisco

Desde el 21 de septiembre del año 2022, la familia de José Luis Elías Monsiváis sigue esperando conocer su paradero luego de que fuera golpeado y privado de la libertad presuntamente por tres vecinos en la colonia San Francisco, sin embargo, no obtiene respuesta favorable de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así lo revela la resolución del expediente 2510/2024 del Supremo Tribunal Superior del Estado (STJE), del procedimiento de declaración especial de ausencia, promovido por Josefina Elías Monsiváis, hermana de José Luis.

De acuerdo con la carpeta de investigación CDI/FGE/ID01/32717/2022, el 21 de septiembre del año 2022, alrededor de la una de la tarde Josefina habló por teléfono con José Luis, y este le dijo que estaba con su hija en la tienda de abarrotes de su hermano Juan Gabriel, ubicada en la calle Republica Dominicana de la colonia San Francisco.

De ahí iría a casa de su papá, localizada en la calle República de Venezuela. Ya por la noche trató de comunicarse con José Luis, pero no respondió, optando por hablarle a su padre, quien le refirió que se fue las 6:30 de la tarde e iba a pasar a la lavandería a recoger su ropa y de ahí a su casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir de ese momento la familia ya no tuvo comunicación con José Luis. En medio de la incertidumbre, el 24 de septiembre recibieron la llamada telefónica de una vecina, quien relató haber visto cómo agredían y "levantaban" a un joven parecido a José Luis.

El testimonio refirió que alrededor de las siete de la tarde de ese dìa, tres sujetos jóvenes estaban golpeando a otro; uno estaba tapado de la cara y los otros dos no, los cuales les dijeron que no se acercara, ni se metiera.

Una vez golpeado hasta quedar inconsciente, entre los tres atacantes lo sujetaron y lo aventaron a la caja de una camioneta blanca sin placas que estaba cerca del lugar, para luego llevárselo con rumbo desconocido.

En la denuncia, Josefina narró que su hermano tenía problemas con los muchachos de esa calle porque le decían "huérfano marihuana", sobre todo, con un sujeto de nombre Oscar.

