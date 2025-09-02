Finanzas están mal manejadas: D'Argence

Si en el Gobierno del Estado hay desórdenes financieros que luego impactan en la deuda pública, en los pendientes con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en otros retrasos como con el Fondo de Pensiones, es porque ni siquiera tienen asesores para ordenar el cumplimiento de pagos y vigilar la puntualidad con los créditos, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D'Argence Villegas.

"Es necesario que la gente que rodea al gobernador le haga saber de los compromisos, y que presente las soluciones de cómo serán pagados todos créditos que hasta ahora han incumplido".

Dijo que si el gobierno estatal va bajando la calificación crediticia, es porque los bancos ya están viendo con recelo la línea de crédito con la que San Luis Potosí ha contado.

Consideró que la capital de San Luis Potosí está mejor administrada que el Estado y dijo saber que eso se debe a que a nivel estatal hay una administración contable que no es responsable con el gasto.

Añadió que si los bancos le dicen al estado de San Luis Potosí que ya no le prestan, será porque se ha incumplido con los pagos de otros adeudos, como ocurre con la proveeduría, con los pendientes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, prestaciones y diversas de pensiones.

"Lejos de ir rehaciendo los compromisos, los van haciendo más grandes y eso es sinónimo de que quien gobierna no es un estadista y está visto que dentro de sus virtudes no está el hecho de ser el tipo de gobernante previsor, pero lo cierto es que sí hay gente que lo puede asesorar y no lo está haciendo".

Consideró que el actual es un estado que no está bien administrado, y una prueba de ello es que suceden una serie de situaciones que no se habían dado antes con esta gravedad que se vive ahora.